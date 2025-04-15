شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل وزير قطاع الأعمال العام بمقر البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في مكتبه بمقر مجلس النواب.

رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بوزير قطاع الأعمال العام، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره لرئيس مجلس النواب، مؤكداً حرصه على التنسيق المستمر مع البرلمان ولجانه المختصة بما يخدم الصالح العام، ويعزز مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة شركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى الجهود الجارية لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.

جاء هذا اللقاء قبيل حضور الوزير اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة.