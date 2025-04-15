شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 فى البحرين عيار 21 بـ33.900 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في البحرين انخفاضا طفيفا تزامنا مع الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة ، حيث سجل عيار 24 سعر 38.725 دينار مقارنة ب 39.125 دينار سعر امس، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 38.725 دينار

عيار 22 سجل 35.500 دينار

عيار 21 سجل 33.900 دينار

عيار 18 سجل 29.050 دينار

عيار 14 سجل 22.600 دينار

عيار 12 سجل 19.375 دينار الاونصة1204.725 دينار

الجنيه الذهب271.125 دينار

الأونصة بالدولار3204.08 دولار

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون": "قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة، لكنني أقول إن 10% هو الحد الأدنى"، دون تحديد الدول التي قد تتأهل أو الشروط التي ستنطبق.

جاءت هذه التصريحات وسط تزايد المخاوف العالمية بشأن التأثير الاقتصادي والإنساني المحتمل لنظام التعريفات الجمركية الأمريكي.



ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.