الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 09:54 ص

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.93 جنيه للشراء 51.06 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.95 جنيه للشراء 51.05 البيع ، وفى بنك مصر 50.95 جنيه للشراء 51.05  للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.95 جنيه للشراء و51.05 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.95 جنيه للشراء 51.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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