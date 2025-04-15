شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.93 جنيه للشراء 51.06 البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.95 جنيه للشراء 51.05 البيع ، وفى بنك مصر 50.95 جنيه للشراء 51.05 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.95 جنيه للشراء و51.05 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.95 جنيه للشراء 51.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الان في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.