شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 15 أبريل 2025 09:54 ص
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.93 جنيه للشراء 51.06 البيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.95 جنيه للشراء 51.05 البيع ، وفى بنك مصر 50.95 جنيه للشراء 51.05 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.95 جنيه للشراء و51.05 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.95 جنيه للشراء 51.05 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الان في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
50.95 جنيه للشراء.
51.05 جنيه للبيع.
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