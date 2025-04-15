شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بدعم من إعفاءات جمركية محتملة وزيادة واردات الصين من الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء ، مدعومة بإشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال تعليق الرسوم الجمركية على السيارات، إلى جانب انتعاش في واردات الصين من النفط الخام.

وأشار موقع (إنفستنج) الأمريكي إلي ارتفاع عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.2% لتصل إلى 65.02 دولار للبرميل، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% إلى 61.25 دولار للبرميل.

وكانت العقود الآجلة للنفط قد أغلقت دون تغير يُذكر امس الاثنين، وظلت بالقرب من أدنى مستوياتها في أربع سنوات، والتي سجلتها الأسبوع الماضي.

وقال محللون اقتصاديون إن : "السوق تتفاعل مع التطورات السريعة في السياسات الجمركية، مع محاولة موازنة ذلك بمحادثات النووي بين الولايات المتحدة وإيران، من الواضح أن التركيز الأكبر ينصب حالياً على الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على الطلب على النفط".

وأشار ترامب أمس الاثنين إلى إمكانية إعفاء بعض واردات السيارات الأجنبية من الرسوم البالغة 25%، خصوصًا تلك القادمة من دول مثل المكسيك وكندا.

ويأتي هذا بعد إعلان إدارته عن استثناءات لبعض الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب المحمولة، وخاصة من الصين، وقد أسهمت هذه التطورات في تهدئة بعض المخاوف في الأسواق بشأن تصاعد التوترات التجارية.

مع ذلك، لا يزال الحذر يخيّم على المستثمرين، في ظل تحركات إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية محتملة على واردات أشباه الموصلات والأدوية.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن بدء التحقيق في هذه الرسوم عبر نشر إشعارات رسمية في السجل الفيدرالي امس الاثنين.

وسجلت واردات الصين من النفط الخام في شهر مارس قفزة كبيرة، مدفوعة بزيادة مشترياتها من النفط الإيراني والروسي، وذلك قبيل فرض عقوبات أمريكية متوقعة.



ولا تزال الأنظار متجهة نحو محادثات الملف النووي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ترقب لتأثيرها المحتمل على الإمدادات النفطية العالمية والطلب في الفترة المقبلة.