شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب اليوم متأثراً بتطورات البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب، وبخاصة عيار 21، تذبذبًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، متأثرة بتغيرات الأسواق العالمية، إذ تحوم الأسعار حاليًا حول مستوى 4600 جنيه للجرام. ويترقب المستثمرون تطورات السوق وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاهات المقبلة.

توقعات الذهب عالميًا

رفعت مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025، من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، مشيرة إلى نطاق تداول محتمل بين 3650 و3950 دولار. وجاءت هذه التوقعات في ظل طلب قوي من البنوك المركزية، وارتفاع ملحوظ في استثمارات صناديق الذهب المتداولة، مدفوعة بمخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.

وأوضحت المؤسسة أنه في حال تحقق سيناريو الركود، فإن تدفقات الاستثمار نحو الذهب قد تتسارع، ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 3880 دولارًا للأونصة بنهاية العام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5268.5 جنيه

عيار 21: 4610 جنيهات

عيار 18: 3951.5 جنيه

عيار 14: 3073.33 جنيه

سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا



تطورات الأسواق العالمية وتأثيرها على مصر

تراجع الذهب عالميًا مؤخرًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، مدعومًا بصعود الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية، بعد إعلان البيت الأبيض إعفاء بعض السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الصين.

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأكيد على فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بإجراءات إضافية قيد الدراسة. ووسط هذا التصعيد، ردت الصين بفرض رسوم انتقامية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية، ما يزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية ويجعل مستقبل أسعار الذهب رهن التطورات السياسية والاقتصادية المقبلة.