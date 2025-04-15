شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء طرح كراسات شروط حجز 35 ألف وحدة سكنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، طرح كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى بإجمالي 35088 وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

ويتضمن الطرح نحو 400 ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل.

فيما أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، أنه سيتم طرح (٢٦١٢٥٣) وحدة سكنيةمن خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، على ٥ مراحل المرحلة الأولى (٣٥۰۸۸) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/٤/١٥، والمرحلة الثانية (٥٩٥١٠) وحدات سكنية في ٢٠٢٥/٧/١٥، والمرحلة الثالثة (٥٩٦٨٧) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/١٠/١٥، والمرحلة الرابعة (٥٨٣١٢) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/١/١٥، والمرحلة الخامسة (٤٨٦٥٦) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/٤/١٥.

وأكد وزير الإسكان، أن الطرح يأتي أيضآ في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وهو جزء من خطة شاملة لتوفير مسكن مناسب وآمن لكل أسرة مصرية، مؤكداً سعي الوزارة فيما يخص ملفات عملها لتحسين مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، لضمان حياة كريمة.