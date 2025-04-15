شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار يستقر مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار، استقرار أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 15-4-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصرى لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار. وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 50.93 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع. ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصرى.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى 50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.20 جنيه للشراء

51.30 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.95 جنيه للشراء

51.05 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى 51.23 جنيه للشراء 51.33 جنيه للبيع

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