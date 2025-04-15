شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم.. هل يعاود عيار 21 الصعود؟ والان مع تفاصيل الخبر

تغيرات عدة شهدها سعر الذهب عيار 21 خلال تداولاته في الـ 24 ساعة الماضية، وسط تغيرات في بورصة الذهب العالمية ، فما هي توقعات سعر الذهب؟، حيث تشير بيانات السوق إلي حالة من التذبذب حول 4600 جنيه.

توقعات سعر الذهب

رفعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية توقعات سعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار للأونصة إلى 3700 دولار للأونصة، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولار، لتشير إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب مخاطر الركود.



وأشار البنك أنه في حال حدوث ركود قد تتسارع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بشكل أكبر، مما يرفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5268.5 جنيها

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيها

- عيار 14: 3073.33 جنيها

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهاً



تراجع الذهب مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.

لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.