شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: شركات المحمول فى المراحل النهائية من تجارب الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

تقترب شركات المحمول العاملة في السوق المصري من تدشين خدمات الجيل الخامس للمحمول 5G، بعد أن وصلت إلى المرحلة النهائية من التجارب الفنية، بحسب ما أكده الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع.

وأوضح طلعت أن الإطلاق الرسمي لخدمة الجيل الخامس من المقرر أن يتم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد استكمال التجارب وضبط الشبكات لضمان أعلى جودة للخدمة.

كانت بعض شركات أعلنت جاهزيتها لإطلاق الخدمة بحلول شهر مايو المقبل، لتبدأ مصر أولى خطواتها في عالم الاتصالات فائقة السرعة، بما يدعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع شركات المحمول الكبرى في مصر، وهي "أورنج" و"فودافون" و"&e"، عقود الحصول على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس في أكتوبر الماضي، عقب 10 أشهر من توقيع الاتفاق المبدئي على الرخص في مطلع عام 2024.

وبلغت القيمة الإجمالية لتراخيص الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار تشمل تجديد رخص تشغيل خدمات المحمول المرتبطة بالترددات الجديدة.