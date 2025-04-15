شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 فى الإمارات عيار 18 بـ293 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات تراجعا طفيفا فى الأسعار حيث وصل عيار 24 لسعر 385 درهم مقارنة بسعر أمس 390 درهم.

ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس. وفقا لآخر التحديثات.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 385.00 درهم

عيار 22 سجل 356.50 درهم

عيار 21 سجل 341.75 درهم

عيار 18 سجل 293.00 درهم

عيار 14 سجل 226.75 درهم

عيار 12 سجل 194.25 درهم

الاونصة11974.75 درهم

الجنيه الذهب2734.00 درهم

الأونصة بالدولار3201.64 دولار



وكان ترامب قد اعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.



وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."