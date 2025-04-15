شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب- مدحت عادل الثلاثاء، 15 أبريل 2025 06:00 ص

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 51.27 جنيه للشراء و51.41 للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 ابريل 2025 أمام الجنيه المصري، فى بالبنك الأهلى المصرى 50.97 جنيه للشراء 51.07 البيع، وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 50.95 جنيه للشراء 51.05 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.95 جنيه للشراء و51.05 للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية وفقا لما يلى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.97 جنيه للشراء.

51.07 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

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