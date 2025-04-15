شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة منذ يوليو 2021 وحتى مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد "السيارات الكهربائية" التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى مارس 2025 بلغت 13359 سيارة، وفى شهر مارس 2025 بلغت تراخيص المركبات الكهربائية 664، وجاء من بينها 595 سيارة كهربائية.

وتساوت العلامة الالمانية "مرسيدس" والعلامة الصينية "بي واى دى" فى عدد السيارات الكهربائية المرخصة بنحو 98 سيارة لكل منهما، أما فولكس فاجن 85 سيارة وشيفورولية 50 سيارة واكسبنج 41 سيارة وزيكر 31 سيارة وبى ام دبليو 29 سيارة.

يذكر أنه تم ترخيص وتأمين حوالي 27 سيارة مرسيدس إى كيو ايه، اما بى واى دى سونج ال35 سيارة، وفولكس فاجن اى دى 4 تم ترخيص حوالي 23 سيارة، وشيفورلية بولت 48 سيارة و" اكسننج جى9 " 17 ، وبى ام دبليو 9 سيارات .