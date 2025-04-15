شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر السلع الاستهلاكية المعمرة ترتفع لـ367 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023.

وقالت بيانات الجهاز، إن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 450 مليون و889 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت نحو 367 مليون و145 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 83 مليون و744 ألف دولار.

واجمالا جاءت منتجات البترول في صدارة السلع التي تراجعت وارداتها خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة بلغت 23.6%، يليها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة بلغت 12.9%، وتضمنت القائمة أيضا واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة بلغت 22.3٪، وأخيرا واردات القمح والتي تراجعت بنسبة بلغت 14.9%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 4.15 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 3.67 مليار دولار لنفس الشهر من العـام السابق له بنسبـة ارتفاع بلغت 13٪.