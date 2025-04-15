الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 الجنيه الذهب بـ36880 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 الجنيه الذهب بـ36880 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 15 أبريل 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم
 

عيار 24: 5268.5 جنيه
-  عيار 21: 4610 جنيهات
- عيار 18: 3951.5 جنيه
- عيار 14: 3073.33 جنيه
- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيها
 


ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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