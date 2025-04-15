شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025.. عيار 21 فوق 4600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، في السوق المصري والبورصة العالمية وفق أخر البيانات المتاحة حول تداول المعدن النفيس.



سعر الذهب اليوم



عيار 24: 5268.5 جنيه

- عيار 21: 4610 جنيهات

- عيار 18: 3951.5 جنيه

- عيار 14: 3073.33 جنيه

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيها

يتبع الذهب في مصر في تداولات اليوم حركة الذهب العالمي الذي شهد استقرار في تداولاته بالقرب من أعلى مستوياته، بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مما ساعد على استقرار حركة الذهب المحلي.

مع تقديرات احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي دفع المعدن النفيس لتسجيل مستويات قياسية عالمياً ومحليا.

كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة