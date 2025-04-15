شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025، ومقابل الجنيه المصري حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.



ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.95 جنيه للشراء.

51.05 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

57.48 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

66.56 جنيه للشراء.

67.38 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

165.23 جنيه للشراء.

166.55 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.53 جنيه للشراء.

‏‎13.60 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.85 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.93 جنيه للشراء.

14.00 جنيه للبيع.