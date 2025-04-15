شكرا لقرائتكم خبر عن مركز استراتيجى لمصر على ساحل البحر الأحمر.. محطة "سونكر" للصب السائل ×8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

تقع محطة "سونكر" للصب السائل، بالحوض الثالث بميناء السخنة والتى تم تنفيذها كواحدة من أهم المراكز الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الاحمر الى جانب تسهيلات سوميد لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية، والغاز الطبيعى المسال المستورد وإعادة ضخه الي الشبكة القومية بعد تحويله الي الحالة الغازية.

وفى هذا الإطاردعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية بما يعزز من دور مصر كمركز اقليمى للطاقة وكذلك استدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذى يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية وذلك وفقا لتأكيدات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1- مشروع "سونكر" يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية.

2-محطة "سونكر" مقامة وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق الكفاءة فى التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة.



3- استعداد وزارة البترول لتقديم كافة اوجه الدعم لتنفيذ مشروعات جديدة تحقق المصالح لكافة الأطراف وذلك من خلال العمل التكاملي والعمل كفريق واحد .

4-وتتكون محطة سونكر من رصيف بحرى متخصص فى استقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى المسال، ومنطقة التخزين الاستراتيجية.



5- تضم مستودعات تخزين استراتيجى للسولار والبوتاجاز بقدرة تخزينية 100 ألف متر مكعب من السولار و150 ألف متر مكعب من البوتاجاز .



6- حيث يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحرى التخصصى لتداول المنتجات البترولية



7- وقد تم تشغيل منظومة تداول وتخزين السولار فى 2019، ومنظومة تداول وتخزين البوتاجاز فى 2020.



8- كما يضم 3 خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار بواقع خطين للبوتاجاز بطول 4.5 كم للخط لنقل امدادات البوتاجاز الي الشبكة القومية ، وخط للسولار بطول 31 كم للغرض نفسه.