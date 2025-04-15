شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر بعد تغيرات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين مع ختام التداولات المسائية، والتي تستقر عند مستوى 4610 جنيهات لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، وسط تطورات ملحوظة في البورصة العالمية التي تسجل هبوط ملحوظ.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5268.5 جنيها

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيها

- عيار 14: 3073.33 جنيها

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهاً



تراجع الذهب جاء متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.

لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.