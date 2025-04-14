شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لدعم الأمان الإشعاعي بالمحطات النووية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2025 ورشة العمل الوطنية بعنوان "إنشاء وصيانة برنامج الحماية من الإشعاع لمحطة طاقة نووية"، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة.

تهدف الورشة إلى دعم وبناء القدرات الوطنية في مجال الحماية من الإشعاع، بما يعزز من كفاءة منظومة الأمان النووي في مصر، وفقًا لأحدث المعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تُسجل الورشة مشاركة فعالة من عدد من قيادات وخبراء الهيئة في مجالات الأمان النووي، الحماية الإشعاعية، والمراقبة البيئية، إلى جانب ممثلين عن الإدارات الفنية ذات الصلة بالمشروع النووي المصري، ، حيث يساهم المشاركون في حوارات تقنية ونقاشات متخصصة تُضفي بعدًا عمليًا يعكس التطور المستمر في أداء الهيئة واستعدادها المؤسسي للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية.

تتناول الورشة عددًا من المحاور الفنية المهمة، أبرزها:

* استعراض تطورات مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية.

* التعرف على المتطلبات الدولية لبرامج الحماية من الإشعاع.

* تقديم التجربة التشغيلية لمحطة "بوهونيتسه" النووية.

* مناقشة القوانين واللوائح الوطنية في مجال الحماية الإشعاعية.

* ورش تطبيقية حول أنظمة مراقبة الإشعاع، إجراءات الوقاية، والتعرض المهني والبيئي للإشعاع.

يشارك في تقديم الجلسات عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات الحماية من الإشعاع والمراقبة البيئية، حيث يستعرضون أحدث الممارسات الدولية والتقنيات المعتمدة.

وتُعد هذه الورشة خطوة مهمة ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتعزيز الكفاءات الفنية في مجالات الأمان النووي والحماية من الإشعاع، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام لأول محطة طاقة نووية في مصر. كما تؤكد فعاليات الورشة على أهمية استمرار التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الطاقة النووية.