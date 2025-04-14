شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مستهل التعاملات المسائية الاثنين 14 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% في البورصة العالمية عند 3205 دولارات للأونصة، ننشر أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين خلال التداولات المسائية، والتي تستقر عند مستوى 4610 جنيهات لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم



عيار 24: 5268.5 جنيه

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيه

- عيار 14: 3073.33 جنيه

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهاً

أسباب هبوط الذهب

وجاء هذا التراجع الطفيف متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.

لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.

تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.