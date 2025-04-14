شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كهرباء جنوب الدلتا يقود حملات ضبطية قضائية لضبط سارقي التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

قاد المهندس حسن البيلي، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عدد من حملات الضبطية القضائية بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة مواجهة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية والحفاظ على المال العام.

ورافق رئيس الشركة خلال الحملة المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء المنوفية، حيث استهدفت الحملة المرور على عدد من المواقع والمشتركين لضبط حالات التعدي على التيار، وتقليل نسب الفقد الفني والتجاري، إلى جانب تحصيل مستحقات الشركة الناتجة عن المخالفات.

وضمت اللجنة الميدانية عددًا من قيادات الشركة، منهم المهندس أحمد سامي، مدير عام هندسات قويسنا، والمهندس محمود عبد المعطي، مدير فرع كهرباء مدينة شبين الكوم، والمهندس سامح فؤاد، رئيس قسم العدادات، ومحمود أحمد محمد، مدير متابعة مكتب رئيس القطاع، وعماد قبال، رئيس إيرادات مدينة شبين الكوم، وحازم شوقي، رئيس إيرادات مركز شبين الكوم.

وأكد المهندس حسن البيلي أن حملات الضبطية القضائية مستمرة في مختلف مواقع الشركة، تنفيذًا لخطة محكمة تهدف إلى مواجهة التجاوزات، وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء، وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها دون إهدار أو تلاعب.

الحملة

جانب من الحملة

رجال الحملة

جانب من أعمال الحملة