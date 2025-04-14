شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 14-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 18 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وجدوى للتنمية الصناعية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وحق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117.5 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.59%، والعرب على 6.87%، واستحوذت المؤسسات على 19.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 123.5 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.5 مليون جنيه، 733.3 ألف جنيه، 164.8 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 31182 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 38981 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8966 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 12353 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3235 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 11799 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1984 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

فوري

أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 750 ألف سهم بقيمة إجمالية 3.375 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، وحق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 عدد 3 ملايين سهم، 10 آلاف سهم، 1.3 مليون سهم، 15 ألف سهم، 40 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 11.2 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وحق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 عدد 3445 سهمًا، 4.25 مليون سهم، 150 ألف سهم، 727.4 ألف سهم، 156.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 56.9 ألف سهم، 155 ألف سهم، 37.2 مليون سهم، على الترتيب.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات 2.521 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 29.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 166.9 مليون جنيه مقارنة مع 92.8 مليون جنيه بنسبة نمو 79.9%.

وفي القطاع العقاري، حققت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إيرادات بلغت 160.3 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 347.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 53.1 مليون جنيه مقارنة مع 24.7 مليون جنيه بنسبة نمو 115%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة المهندس للتأمين، إجمالي إيرادات نشاط 261 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 222.8 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 163.1 مليون جنيه مقارنة مع 119.5 مليون جنيه.

صفقات

أعلنت الشركة العربية للمحابس، عن بيع المساهمان أحمد علي علي الجمل، ومصطفى عبد الصمد عبد النبي أبو العلا، عدد 342.1 ألف سهم للأول، 273.4 ألف سهم للثاني بسعر 6.64 جنيه بقيمة إجمالية 2.3 مليون جنيه للأول، وبسعر 6.32 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه للثاني، ونفذت الصفقة من خلال شركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

