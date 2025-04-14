شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية خلال الجلسة العامة للنواب: 16 مليار جنيه مخصصات لنزع الملكية والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن نزع الملكية من الملفات المهمة، حيث كان مخصص 12 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 لهذه المسألة، وخلال العام المالى الحالى معتمد 16 مليار جنيه.

وتابع وزير المالية: "إن كان هناك تأخير يكون نتيجة بعض الأوراق والمستندات وأمور فنية، ولكن فيما يخص المالية جميع المخصصات متاحة، وموجودة بشكل كبير جدا".

واستكمل وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فيما يخص ما نوهت إليه اللجنة إلى أن دراستها لأصول جهات الموازنة العامة للدولة تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 57.6% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات، قائلا:" المخصصات الاستثمارية تشمل انشاء المبانى والتجهيزات ايضا، ويكون هناك أولويات فى المشروعات القومية تقدم من المحافظات وفقا لاحتياجات كل محافظة".