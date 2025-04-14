شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 أمام الجنيه فى ختام التعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر اليورو اليوم الإثنين 11 أبريل 2025 في ختام التعاملات على ثبات أمام الجنيه في البنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.98 جنيه للشراء، و58.15 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 57.48 جنيه للشراء، و58.31 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.48 جنيه للشراء، و58.31 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.98 جنيه للشراء.

58.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

57.48 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.48 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.47 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.48 جنيه للشراء.

58.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.80 جنيه للشراء.

58.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.48 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.48 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.