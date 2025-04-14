الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 14- 4- 2025 بختام التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 14- 4- 2025 بختام التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الإثنين، 14 أبريل 2025 03:08 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14-4-2025، بالبنوك المصرية، في ختام التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه للشراء و168.2 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 14-4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

167.001 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

167.1 جنيه للشراء.

168.1  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.5 جنيه للشراء.

167.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

165.1 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

163.07 للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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