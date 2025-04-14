شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بـ15جنيها بعد تراجع كبير لعدة جلسات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب أن الطلب على الذهب عاد للارتفاع في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق المصري، الأمر الذي يحد من تراجعات المعدن النفيس في مصر بعد أن خسر الذهب 90 جنيها فى عدة جلسات عاد للارتفاع بحوالي 15 جنيهاً آلآن.

وشهدت أسعار الذهب في السوق العالمي اليوم الإثنين استقرارًا نسبيًا بعد هبوط في الجلسة الصباحية بنسبة وصلت إلي 0.33%.

وسجلت أسعار البيع للأعيرة المختلفة القيم التالية:

- عيار 24: 5302.86 جنيه.

- عيار 21: 4640 جنيها.

- عيار 18: 3977.14 جنيه.

- عيار 14: 3093.33 جنيه.

- سعر شراء الجنيه الذهب: 37,120 جنيه.

- سعر الأونصة: 164,919 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تمثل متوسط الأسعار المتداولة وقد تختلف بشكل طفيف بين محال الصاغة المختلفة، وينصح الخبراء بمتابعة التغيرات اللحظية في الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

واشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024.



