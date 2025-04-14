شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات المؤتمر السنوي المشترك لأمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختُتمت فعاليات المؤتمر السنوي المشترك للجمعية السعودية لأمراض الدم والجمعية السعودية لزراعة الخلايا الجذعية، والذي أُقيم تحت مظلة جامعة الملك عبدالعزيز، في مدينة جدة، خلال الفترة من ( 11 إلى 12 أبريل 2025 ).

واستعرض المؤتمر أهم ما توصل إليه البحث العلمي وآخر المستجدات في أمراض الدم بمشاركة مجموعة من المتخصصين على مستوى المملكة، حيث ناقش جدول جلساته العشر على مدار يومين، عدة محاور رئيسية في مجال أمراض الدم، شملت فقر الدم المنجلي، والثلاسيميا، والاضطرابات النزفية والجلطات الوريدية، إضافة إلى أورام الدم والخلايا اللمفاوية ، كما تناولت الجلسات أحدث التطورات في العلاجات المتقدمة، مثل زراعة الخلايا الجذعية، والعلاجات المناعية بالخلايا التائية، والعلاج الجيني، الذي يُعد من أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا بمشاركة أكثر من ( 500 ) طبيب ومتخصص وباحث، إلى جانب أكثر من ( 48 ) متحدثًا ورئيس جلسة من نخبة الكفاءات الطبية، كما عرض المؤتمر العديد من الأبحاث والملصقات العلمية التي عكست مدى التقدم والتطور الذي يشهده تخصص أمراض الدم في المملكة العربية السعودية.