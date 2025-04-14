جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في المعرض الدولي للتعليم "EDGEx 2025" بالرياض

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وتهدف مشاركة الجامعة إلى تعزيز مكانتها في قطاع التعليم وعرض حلولها المبتكرة في مجالات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتمكين الكفاءات الوطنية.
ومثل الجامعة في المعرض كلًا من وادي جدة، وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعمادة الدراسات العليا، ومركز تعزيز الصحة، ومركز الابتكار وريادة الأعمال، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات.
ويعد المعرض منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي واستكشاف أحدث التقنيات التعليمية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعلم. كما يوفر للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات التعلم الذكي، والفصول الدراسية الافتراضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يساهم في تطوير استراتيجيات تعليمية متقدمة تتواكب مع التغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل.
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