شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تشارك في المعرض الدولي للتعليم "EDGEx 2025" بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في وادي جدة، في فعاليات المعرض الدولي للتعليم "EDGEx 2025" الذي تستضيفه وزارة التعليم في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2025. ويشهد المعرض حضورًا رفيع المستوى من القيادات التعليمية وصناع القرار ومؤسسات تعليمية محلية ودولية، بالإضافة إلى كبرى الشركات المتخصصة في تقنيات التعليم.

وتهدف مشاركة الجامعة إلى تعزيز مكانتها في قطاع التعليم وعرض حلولها المبتكرة في مجالات التعليم والتدريب، بالإضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتمكين الكفاءات الوطنية.

ومثل الجامعة في المعرض كلًا من وادي جدة، وعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعمادة الدراسات العليا، ومركز تعزيز الصحة، ومركز الابتكار وريادة الأعمال، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

ويعد المعرض منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي واستكشاف أحدث التقنيات التعليمية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعلم. كما يوفر للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات التعلم الذكي، والفصول الدراسية الافتراضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يساهم في تطوير استراتيجيات تعليمية متقدمة تتواكب مع التغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل.