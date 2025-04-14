تكريم د. عايض الزهراني في سيوة خلال مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرّم المؤتمر الدولي السادس عشر للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، المنعقد في واحة سيوة بجمهورية مصر العربية، الأستاذ الدكتور عايض الزهراني، الأمين العام للرابطة الأوروبية السويسرية للأكاديميين والعلماء العرب، تقديرًا لإسهاماته العلمية والثقافية. وقد جاء المؤتمر برعاية معالي وزير الإعلام الأسبق، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الأستاذ الدكتور سامي الشريف، وبإشراف رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد زينهم. كما شارك الدكتور الزهراني في رئاسة الجلسة الافتتاحية، وقدم ورقة علمية بعنوان: “الموسيقى العربية: فلسفة الهوية وأنغام الوجود”، تناول فيها الموسيقى العربية كأداة حضارية تعبّر عن هوية الأمة وتجلياتها الثقافية.

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