شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 14أبريل 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ34.625 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان انخفاضا ملحوظا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 39.550 ريال مقارنة بـ 40.075 ريال سعر امس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 39.550 ريال

عيار 22 سجل 36.275 ريال

عيار 21 سجل 34.625 ريال

عيار 18 سجل 29.675 ريال

عيار 14 سجل 23.075 ريال

عيار 12 سجل 19.775 ريال

الاونصة 1230.475 ريال

الجنيه الذهب 276.925 ريال

الأونصة بالدولار 3223.72 دولار



وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.