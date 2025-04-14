صندوق نيوم للاستثمار يُطلق شراكة إستراتيجية في التصنيع الحيوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن صندوق نيوم للاستثمار، استثمارًا إستراتيجيًا في شركة “ليبريشن لابس” (Liberation Labs)، التي تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التصنيع الحيوي باستخدام تقنية التخمير الدقيق؛ بهدف دعم جهود شركة نيوم للغذاء “توبيان”، لتصميم وتطوير منشأة متطورة في المملكة في مجال التخمير الدقيق.

وتسهم شركة “ليبريشن لابس” في تطوير وتشغيل مرافق تصنيع حيوي متقدمة تُعنى بإنتاج مكونات غذائية أساسية باستخدام تقنية التخمير الدقيق، التي تمثل بديلًا مستدامًا وقابلًا للتطوير مقارنة بطرق الإنتاج التقليدية، حيث تتيح هذه التقنية إنتاج بروتينات عالية الجودة دون الاعتماد على المصادر الحيوانية، مما يعزز من كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي، أن هذه الشراكة الإستراتيجية تمثل محطة محورية في مسيرة نيوم أن تكون مركزًا عالميًا رائدًا في مجال إنتاج الغذاء المستدام، إذ ستسهم الخبرات العميقة التي تمتلكها “ليبريشن لابس” في مجال التخمير الدقيق والتصنيع الحيوي في تمكين نيوم من تسريع تبني التقنيات المتقدمة لإنتاج الأغذية، والإسهام في إعادة تشكيل مستقبل الأنظمة الغذائية على نحو أكثر ابتكارًا واستدامة.

من جانبه عد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ليبريشن لابس”مارك وارنر، الشراكة مع صندوق نيوم للاستثمار، و “توبيان”، فرصة فريدة لدمج خبراتنا الرائدة في مجال التصنيع الحيوي مع الرؤى الطموحة لمشاريع نيوم، وقال: “متحمّسون للعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة في إعادة تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء على مستوى العالم”.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “توبيان” الدكتور خوان كارلوس موتامايور، “توبيان” أن الشركة تعمل على تطوير أنظمة غذائية مستقبلية تستجيب لتحديات النمو السكاني وتداعيات التغير المناخي، ومن خلال هذه المنشأة المتطورة في التصنيع الحيوي، وسنتمكن من إنتاج مكوناتٍ غذائية رئيسة وبروتينات بديلة بجودة عالية وكفاءة واستدامة، كما سيسهم هذا الاستثمار في تقليص الاعتماد على واردات الأغذية، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، إضافة إلى إيجاد فرص اقتصادية جديدة، ووظائف نوعية عالية المهارة، مما يمنح المملكة ميزة تنافسية في قطاع الأغذية المبتكرة وذات القيمة العالية.

مما يذكر أن هذا الاستثمار والشراكة في “ليبريشن لابس” يجسّدان دور صندوق نيوم للاستثمار مستثمرًا إستراتيجيًا وممكّنًا رئيسًا لنمو منظومة التصنيع الغذائي المتقدّم في المملكة، كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتبنى حلول مبتكرة وقابلة للتوسع في مجال التصنيع الحيوي، تُسهم في دعم مشاريع “توبيان” الغذائية، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا رائدًا في مجال التصنيع الحيوي المتقدم للأغذية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط