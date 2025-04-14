شكرا لقرائتكم خبر عن "جولدمان ساكس" تتوقع انخفاض متواصل لأسعار النفط حتى نهاية 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع بنك "جولدمان ساكس" تراجع أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري بالإضافة إلى العام المقبل، مرجعًا ذلك إلى تصاعد مخاطر حدوث ركود اقتصادي وزيادة محتملة في الإمدادات من جانب مجموعة "أوبك+".

وأشار البنك الاستثماري إلى أنه يتوقع انخفاضًا طفيفًا في متوسط أسعار خام برنت لتكون 63 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس 59 دولارًا للبرميل، خلال ما تبقى من عام 2025، على أن ينخفضا إلى 58 دولارًا، و55 دولارًا على التوالي في عام 2026، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية.

وفي ظل التوقعات بضعف النمو الاقتصادي وسط حرب تجارية عالمية، رجح البنك أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا فقط بين نهاية العام الماضي ونهاية عام 2025.

وأعلن "جولدمان ساكس" توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط للربع الرابع من عام 2026 بمقدار 900 ألف برميل يوميًا منذ منتصف مارس الماضي، وذلك على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

يُذكر أن بكين رفعت تعريفاتها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 25%، الجمعة الماضية، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على السلع الصينية، ما زاد من حدة التوتر في حرب تجارية تهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

ويتوقع "جولدمان ساكس" أنه رغم إدراك السوق بعض الزيادات المستقبلية في المخزونات، فإن الفوائض الكبيرة المتوقعة بواقع 800 ألف برميل يوميًا في عام 2025، و1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026 ستستمر في ممارسة ضغوط على أسعار النفط.

وفي حالة سيناريو التباطؤ الاقتصادي العالمي أو التراجع الكامل عن الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا من جانب منظمة "أوبك+"، قد تنخفض أسعار خام برنت على الأرجح إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل في عام 2026، وربما تنخفض إلى ما دون 40 دولارًا في سيناريو متطرف ومزدوج، وفقا لتوقعات "جولدمان ساكس".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتتداول عند حوالي 64.72 دولارًا للبرميل خلال تعاملات اليوم /الاثنين/ بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 61.44 دولارًا.