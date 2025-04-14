شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب في عام 2025 إلى 3,700 دولار للأوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع بنك جولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي، توقعاته لسعر الذهب في عام 2025 إلى 3,700 دولار للأوقية، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 3,300 دولار، وهي ثالث مرة تقوم أكبر مؤسسة استثمارية في الولايات المتحدة برفع توقعاتها هذا العام.

ونقلت وكالة (بلومبرج) عن جولدمان ساكس إشارته إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أنه في سيناريو متطرف، يمكن أن يقفز الذهب إلى مستوى 4,500 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، كما أكد جولدمان ساكس أن الذهب يشكل وسيلة تحوط فعالة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بإمكانية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.



وانخفض سعر الذهب الفوري اليوم الاثنين بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,225.79 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في يونيو بنسبة 0.1% إلى 3,240.87 دولار للأوقية.



ومع ذلك، ظل الذهب الفوري قريبا من أعلى مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي عند 3,245.69 دولار للاوقية.