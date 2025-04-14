شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتراجع من جديد ويخسر 90 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدا بمستهل تعاملات الأسبوع، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب بمستهل الأسبوع عند 3224 دولار يتراجع 0.33% الآن.

وانخفض سعر بيع عيار 24 ليسجل 5280 جنيهًا في التعاملات الفورية وهو سعر خام الذهب في مصر، مما ساهم في هبوط جميع أعيرة الذهب، ليخسر الذهب 90 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5280 جنيها

- عيار 21: 4620 جنيها

- عيار 18: 3960 جنيها

- عيار 14: 3080 جنيها

- الجنيه الذهب 36960 جنيها



بلغت قيم تراجع سعر الذهب في مصر اليوم 90 جنيها وقت نشر هذه السطور بالتزامن مع الهبوط في البورصة العالمية للذهب، وسط توقعات بمزيد من التراجع في سعر الذهب.