شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 2.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 39067 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 13877 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 8996 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 12392 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3241 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.52% ليصل إلى مستوى 11752 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعربية للمحابس، والعربية للصناعات الهندسية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وجدوى للتنمية الصناعية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وحق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 750 ألف سهم بقيمة إجمالية 3.375 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، ورواد السياحة-الرواد، وحق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 عدد 3 ملايين سهم، 10 آلاف سهم، 1.3 مليون سهم، 15 ألف سهم، 40 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 11.2 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، وحق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 عدد 3445 سهمًا، 4.25 مليون سهم، 150 ألف سهم، 727.4 ألف سهم، 156.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 56.9 ألف سهم، 155 ألف سهم، 37.2 مليون سهم، على الترتيب.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات 2.521 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.9 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 29.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 166.9 مليون جنيه مقارنة مع 92.8 مليون جنيه بنسبة نمو 79.9%.

وفي القطاع العقاري، حققت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إيرادات بلغت 160.3 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 347.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 38%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 53.1 مليون جنيه مقارنة مع 24.7 مليون جنيه بنسبة نمو 115%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة المهندس للتأمين، إجمالي إيرادات نشاط 261 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 222.8 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 163.1 مليون جنيه مقارنة مع 119.5 مليون جنيه.