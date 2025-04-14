شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 14أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ 31.575 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 14 أبريل 2025 12:36 م
سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا محدودا فى بعض الأعيرة حيث سجل عيار 24سعر 31.575 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ31.950 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 31.575 دينار
عيار 22 سجل 28.950 دينار
عيار 21 سجل 27.650 دينار
عيار 18 سجل 23.700 دينار
عيار 14 سجل 18.425 دينار
عيار 12 سجل 15.800 دينار
الاونصة982.450 دينار
الجنيه الذهب221.100 دينار
الأونصة بالدولار3227.59 دولار
واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز