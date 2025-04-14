شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 14أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ 31.575 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا محدودا فى بعض الأعيرة حيث سجل عيار 24سعر 31.575 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ31.950 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 31.575 دينار

عيار 22 سجل 28.950 دينار

عيار 21 سجل 27.650 دينار

عيار 18 سجل 23.700 دينار

عيار 14 سجل 18.425 دينار

عيار 12 سجل 15.800 دينار

الاونصة982.450 دينار

الجنيه الذهب221.100 دينار

الأونصة بالدولار3227.59 دولار

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.