الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الإثنين، 14 أبريل 2025 12:08 م

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات الصباحية وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي حيث سجل عند 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 50.97 جنيه للشراء 51.07 البيع ، وفى بنك مصر 50.94 جنيه للشراء 51.04  للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.94 جنيه للشراء و51.04 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.94 جنيه للشراء 51.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.97 جنيه للشراء.
51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.94 جنيه للشراء.
51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.94 جنيه للشراء.
51.04 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.94 جنيه للشراء.
51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.94 جنيه للشراء.
51.04 جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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