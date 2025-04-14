شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: أعمال الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن استمرار اعمال الامتحانات للمتقدمين في مسابقتي شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (رياضيات)، وشغل ظائف بالهيئة القومية للبريد، بمركز تقييم القدرات والمسابقات في مواعيدها المقررة مسبقاً، دون أن تتأثر بالاجازة الرسمية التي قررها دولة رئيس مجلس الوزراء بدلاً من يوم الجمعه الموافق 25 أبريل الجاري، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسيدات والسادة المتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة لموعد امتحانهم الموضح على بوابة الوظائف الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بالحضور قبل الموعد المقرر لهم بساعتين.



