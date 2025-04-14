شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المركزي للتعمير" يتفقد مشروع مستشفى" شبين القناطر المركزي" بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جارٍ تنفيذ وتدعيم واستكمال 5 مستشفيات لصالح وزارة الصحة

قام اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، يرافقه اللواء مهندس بدر حسني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بتفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية "إنشاء جديد"، بتكلفة حوالي 1,853 مليار جنيه والجاري تنفيذه لصالح وزارة الصحة والسكان، ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأوضح اللواء مهندس محمود نصار، أن مشروعات المستشفيات الجارى تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير لصالح وزارة الصحة والسكان تشمل 5 مستشفيات مركزية (عدد 4 مستشفيات إنشاء جديد + عدد 1 مستشفى تدعيم واستكمال) وتشمل الأعمال تنفيذ مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية بتكلفة 1,853 مليار جنيه، والجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، ومستشفى مطوبس المركزي بمحافظة كفرالشيخ (إنشاء جديد) بتكلفة تقديرية حوالى (1) مليار جنيه، ويتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بالإضافة إلى عدد (2) مستشفى مركزي بمحافظة المنيا (إنشاء جديد) ويتم تنفيذهما تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وسط وشمال الصعيد (مستشفى أبو قرقاص المركزي بتكلفة تقديرية حوالي (1,791) مليار جنيه، ومستشفى مغاغة المركزي بتكلفة تقديرية (2,197) مليار جنيه، بالإضافة إلى مستشفى رأس غارب المركزي بمحافظة البحر الأحمر (تدعيم واستكمال) بتكلفة تقديرية (500) مليون جنيه، والجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير البحر الأحمر .

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال بمشروع مستشفي شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية تشمل تنفيذ (المبني الرئيسي - مبني البلازما وبنك الدم – مبنى سكن العاملين ومدرسة التمريض) شاملة أعمال الهيكل الخرساني والأعمال المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية، كما يتضمن المشروع تنفيذ غرفة للكهرباء - غرفة للمحولات - موزع رئيسي - خزان المياه - غرفة المولد والجهد المنخفض - خزان الوقود - غرفة الأمن - الأسوار والبوابات - أعمال الموقع العام.



ووجه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بعدم اللجوء إلى إستخدام أي منتجات أو مكونات مستوردة في التنفيذ حال وجود البديل من المنتج المصرى، مع التأكيد على زيادة معدلات العمل وتكثيف العمالة والمعدات اللازمة بالمشروع، للإنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.