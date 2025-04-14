شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالإثنين، 14 أبريل 2025 10:57 ص
سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي حيث سجل عند 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع .
واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.02 جنيه للشراء 51.12 البيع ، و فى بنك مصر 50.94 جنيه للشراء 51.04 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.96 جنيه للشراء و 51.06 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.97 جنيه للشراء 51.07 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات ، اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.28 جنيه للشراء.
51.12 جنيه للبيع.
50.94 جنيه للشراء.
51.04 جنيه للبيع.
50.99 جنيه للشراء.
51.09 جنيه للبيع.
50.97 جنيه للشراء.
51.07 جنيه للبيع.
50.96 جنيه للشراء.
51.06 جنيه للبيع.
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