شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 14-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزي حيث سجل عند 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع .

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.02 جنيه للشراء 51.12 البيع ، و فى بنك مصر 50.94 جنيه للشراء 51.04 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.96 جنيه للشراء و 51.06 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.97 جنيه للشراء 51.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات ، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.28 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.94 جنيه للشراء.

51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.99 جنيه للشراء.

51.09 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.97 جنيه للشراء.

51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.96 جنيه للشراء.

51.06 جنيه للبيع.