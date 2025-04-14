شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "ديارنا" والخدمات بمدينة دمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال البدء فى تنفيذ 33 عمارة سكنية ستضم 858 وحدة جديدة ضمن مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل بالمدن الجديدة، بجانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدؤوبة وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات على الأرض لضغط الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها، مشدداً على الالتزام بالمعايير والتصميمات المحددة للمشروعات السكنية، لضمان وجود منتج عقاري تنافسي يلبي احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ومسئولو الجهاز، الأعمال الجارية بالمشروع السكني " ديارنا" الذي يقع بمنطقة تل الدير جنوب الحي الأول بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز على الشركات العاملة، أهمية دفع العمل والالتزام بالمواصفات القياسية والبرنامج الزمنى، وعلى طاقم الإشراف بإعداد تقرير يومى بما تم انجازه من أعمال.

وفى سياق متصل، تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه بعض الأحياء السكنية (الأول، الرابع، المنطقة المركزية) وأكد على تكثيف أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء ومتابعة الأعمال والتنسيق مع قسم شرطة التعمير للقضاء على الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم، ومنع ظاهرة سير مركبات "التوك توك" بالمدينة.

كما تفقد رئيس الجهاز، سير العمل بالسوق الحضارية للباعة الجائلين بالمجاورة 6 بالحى الأول، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بقواعد التشغيل، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، أعمال تنفيذ رصف الطرق بامتداد المنطقة الصناعية، لمتابعة انتظام العمل وسير الحركة المرورية بالمنطقة الصناعية، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والبرنامج الزمنى.