شكرا لقرائتكم خبر عن واردات أشكال خام من ذهب تسجل 166 مليون دولار بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حققت الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدي ارتفاعا ملحوظا في نهاية العام الماضي 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقدرت بيانات الجهاز المركزي، واردات أشكال خام الذهب بقيمة 166 مليون و203 ألف دولار في نهاية العام الماضي 2024، بينما كانت نحو 139 مليون و176 ألف دولار في العام المناظر له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 27 مليون و27 ألف دولار.

وجاءت واردات أشكال خام ذهب ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 33 مليار و586 مليون دولار في عام 2024، مقابل نحو 30 مليار و551 مليون دولار في العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 مليارات و35 مليون دولار.

وتضمنت قائمة أهم واردات مصر من السلع الوسيطة كلا من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 3 مليارات و411 مليون دولار في نهاية عام 2024، مقابل 3 مليارات و311 مليون دولار في العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 99 مليون و869 ألف دولار، يليها الخشب ومصنوعاته بقيمة بلغت مليار و225 مليون دولار في عام 2024، مقابل مليار و262 مليون دولار في العام السابق له 2023، بتراجع بلغت قيمته 36 مليون و523 ألف دولار.