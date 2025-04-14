شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 مع بداية تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، وسط تحركات صعودية في الأسواق العالمية وسعر الدولار.

وبحسب تحديثات سوق الذهب، جاءت أسعار البيع في محلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: 5314.29 جنيهًا للجرام

عيار 21 4650 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3985.71 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3100.00 جنيه للجرام



كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37,200 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة حوالي 165,274 جنيهًا. يأتي هذا في ظل استمرار صعود مؤشر أسعار الذهب العالمي، والذي بلغ نحو 3237.93 دولارًا، مع استقرار سعر دولار الصاغة عند 51.04 جنيهًا.

يُذكر أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل أبرزها سعر صرف الدولار محليًا وعالميًا، إلى جانب تحركات السوق العالمية للذهب وتوجهات المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية.