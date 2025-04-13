شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5311 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 13 أبريل 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد 13-4-2025 في مصرأسعار الذهب في مصر اليوم
- - عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.
- عيار 21 يسجل 4645 جنيها.
- - عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.
- - الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
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