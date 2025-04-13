الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5311 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5311 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5311 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 13 أبريل 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد 13-4-2025 في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم
  • - عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.
  • عيار 21 يسجل 4645 جنيها.
  • - عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.
  • - الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements