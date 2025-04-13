شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5311 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد 13-4-2025 في مصر

- عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4645 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



