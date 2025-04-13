شكرا لقرائتكم خبر عن 51.20 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 10:00 م

ثبت سعر الدولار اليوم الاحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى حيث سجل عند 51.16 جنيه للشراء 51.30 البيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاحد، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.20 جنيه للشراء 51.30 البيع، وفى بنك مصر 51.19 جنيه للشراء 51.29 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.19 جنيه للشراء و51.29 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 51.19 جنيه للشراء 51.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.20 جنيه للشراء.

51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.