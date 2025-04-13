شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولى المهندس مصطفى سعيد أحمد على، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، ومشرفاً على جهاز تنمية مدينة توشكي الجديدة، حيث كان يعمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، وتولى المهندس محمد عصام الدين محمد فتحي، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، ومشرفا على جهاز تنمية مدينة الأقصر الجديدة، وكان يعمل "كبير بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة".

ويتولى المهندس وليد عبد القادر عبد الحميد فراج، العمل رئيسا لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، كما يتولى المهندس نادر السيد زعفر على، العمل رئيسا لجهاز تنمية القطاع الثاني، للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ويتولى المهندس أحمد حسين ثابت مرسى، العمل نائب رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، وكان يعمل نائب رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.