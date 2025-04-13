شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 13-4-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بنك التعمير والإسكان، وبريميم هيلثكير جروب، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.197 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.9 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.98%، والعرب على 5.26%، واستحوذت المؤسسات على 15.5% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.49%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 81.6 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 82.5 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 194.7 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 31174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 38867 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 12293 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.50% ليغلق عند مستوى 11353 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة.

وصعدت أسهم 141 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 31 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.966 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.30%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 19.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.27%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 21.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.57%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.36%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 50.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.03%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 19.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.57%.

- حق اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-3 بسعر إغلاق 0.967 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 22.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.26%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 423.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.16%.