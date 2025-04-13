شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: مراجعة شاملة لمنظومة المكافآت.. واستحداث خدمات مالية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

نفذت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جولة بمحافظة القليوبية تفقدت خلالها مبنى منطقة بريد القليوبية، وبعض مكاتب البريد لمتابعة حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

رافقها خلال الزيارة عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، والدكتور وسام السيد، مساعد رئيس مجلس الإدارة للخدمات التجارية، وسيد طمان، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وجاد محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، وجميع القيادات الإشرافية والتنفيذية بالمنطقة.



جانب من الجولة جانب من الجولة

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، خلال زيارتها التفقدية، أن الهيئة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير شامل لمنظومة العمل والخدمات، مع التركيز على دعم العاملين وتحفيزهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لنجاح البريد المصري.

وخلال لقاء تواصل مفتوح جمعها بالعاملين بمنطقة بريد القليوبية، أشادت داليا الباز بجهود العاملين وتفانيهم في أداء عملهم، موضحة أنه جارِ تطوير منظومة الخدمات المالية، واستحداث خدمات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الإيرادات، مؤكدة أهمية دور العاملين في جذب عملاء جدد وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لمنظومة المكافآت بهدف تعزيز الأداء وخلق مناخ وظيفي محفز وعادل.



الجولة الجولة

وأوضحت داليا الباز أن البريد المصري يشهد حالياً نقلة نوعية شاملة، ترتكز على تحديث البنية التكنولوجية وتطوير الكفاءة التشغيلية في جميع القطاعات، وهو ما ساهم بشكل ملموس في تعزيز قدرته التنافسية واستعادة مكانته الإستراتيجية كمؤسسة وطنية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومتطورة للمواطنين، مشيرة إلى أن الزيارات الميدانية تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل، والاستماع لمقترحات العاملين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم وتوفير بيئة عمل مناسبة تتواكب مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وجهت داليا الباز الشكر لجميع العاملين، مشيرة إلى أن التواصل المباشر سيظل أحد المحاور الرئيسية في إستراتيجية الهيئة، لما له من دور فاعل في تعزيز الانتماء المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.