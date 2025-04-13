شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4645 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر.

- عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4645 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم



، واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.