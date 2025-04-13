الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4645 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4645 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأحد، 13 أبريل 2025 08:00 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم
  • - عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.
  • عيار 21 يسجل 4645 جنيها.
  • - عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.
  • - الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.


، واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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