شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الاحد 13-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية ة، حيث سجل بالبنك المركزي حيث سجل عند 51.16 جنيه للشراء 51.30 البيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الاحد، بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.20 جنيه للشراء 51.30 البيع ، و فى بنك مصر 51.19 جنيه للشراء 51.29 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.19 جنيه للشراء و51.29 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 51.19 جنيه للشراء 51.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.20 جنيه للشراء.

51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.