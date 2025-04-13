الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 13 أبريل 2025 08:00 م

شهد سعر الدولار اليوم الاحد 13-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات   بالبنوك المصرية ة، حيث سجل بالبنك المركزي حيث سجل عند 51.16 جنيه للشراء 51.30 البيع.

و استقر  سعر الدولار اليوم الاحد، بالبنك الأهلى المصرى إلى  51.20 جنيه للشراء 51.30 البيع ، و فى بنك مصر  51.19 جنيه للشراء 51.29  للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.19 جنيه للشراء و51.29 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 51.19 جنيه للشراء 51.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية،  اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.20 جنيه للشراء.
51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements